Caça ao voto

Partidos que já definiram seus candidatos em convenções já estão na caça aos votos por Belém e interior do Estado. Desses partidos, os ex-pré, agora são candidatos de fato e de direito e já podem sair correndo atrás do voto, entretanto, cartazes, santinhos e outros objetos de campanha, só a partir do dia 16 de agosto, quando a campanha começa com força total.