CAÇA ÀS BRUXAS: PF apreende computador e celulares de Carlos Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) foi até Angra dos Reis (RJ), nesta segunda-feira, 29, para efetuar a apreensão de dois celulares e um computador pertencentes ao vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos). Na ocasião, agentes também apreenderam anotações feitas para a live, realizada pela família Bolsonaro ontem, domingo, 28, com mais de 400 mil telas assistindo simultaneamente.

De acordo com informações da defesa do parlamentar, a PF apreendeu também um tablet de um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo sem constar no mandado de busca e apreensão.

Carlos que se filiará ao PL para coordenar a campanha do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura do Rio, foi alvo de mandados de busca e apreensão em operação da PF deflagrada nesta segunda-feira, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação da PF contra Carlos ocorre quatro dias depois da Operação Vigilância Aproximada, que teve como alvo o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Na última quinta (25), o chefe da Abin no governo Bolsonaro teve seis celulares e dois notebooks apreendidos. Mandados foram cumpridos contra ele até em seu gabinete na Câmara dos Deputados.

A Operação Vigilância Aproximada foi um desdobramento da Operação Última Milha, deflagrada em outubro de 2023 para investigar o suposto uso criminoso da ferramenta FirstMile. Em nota, a corporação disse que os supostos envolvidos teriam criado “uma estrutura paralela na Abin”.

“[O grupo investigado] utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e midiático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal”, declarou a PF.

O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o episódio em que tantam relacioná-lo com as espionagens na serviço secreto brasileiro.

Imagem: Reprodução