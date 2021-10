Caçador é preso em flagrante após balear e matar homem em ilha de Tucuruí

Um homem identificado como Adacson Pompeu Baia foi morto após ser baleado em uma área de mata localizada na Ilha Piquiar, em Tucuruí, sudeste do Pará, na tarde da última quarta-feira (6). O suspeito de efetuar o disparo é Nerivaldo Moreno de Araújo, que estaria caçando no local quando atirou acidentalmente contra a vítima, achando se tratar de um animal silvestre. Ele foi preso pela Polícia Civil algumas horas depois do ocorrido.

Segundo informações da polícia, a vítima foi baleda por volta das 15h. As investigações apontam que Adacson, Nerivaldo e uma terceira pessoa estariam caçando na ilha e adentraram na mata aberta em busca de um animal silvestre, perdendo um ao outro de vista.

Ao perceber uma movimentação na mata, e sem tomar os devidos cuidados ou mesmo ter certeza que se tratava de um animal, Nerivaldo apontou a arma em direção ao local do movimento e efetuou um único disparo, acertando em cheio Adacson, que não resistiu ao ferimento e morreu na hora, sem chance de socorro.

Vítima e acusado estavam caçando na Ilha Piquiar quando o crime aconteceu (Reprodução)

Com medo de ser preso, o suspeito ainda teria tentado fugir, mas foi capturado pelos policiais em seguida, enquanto tentava aportar no município de Breu Branco, distante cerca de 28 quilômetros de Tucuruí, onde o crime foi cometido.

Nerivaldo Araújo foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo majorado pela fuga, cumulado com o crime de porte ilegal de arma de fogo, e a autoridade policial representou por sua prisão preventiva e comunicará ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí, que tem jurisdição sobre o local do crime.