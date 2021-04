Caçador ilegal morre pisoteado por elefantes em parque da África do Sul

Um caçador ilegal morreu pisoteado por elefantes em um parque da África do Sul, informaram as autoridades do país no domingo (18). O incidente ocorreu na véspera.

Os administradores do Parque Nacional Kruger disseram em nota que três homens invadiram a área do parque munidos de um rifle e um machado.

Eles teriam abandonado o material e fugido quando foram abordados pela equipe de vigilância. Durante a tentativa de escape, os caçadores teriam dado de cara com uma manada de elefantes.

A patrulha conseguiu deter um dos caçadores, e encontrou outro gravemente ferido – ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um terceiro conseguiu escapar.

O administrador do parque, Gareth Coleman, disse em nota que lamenta a morte do caçador, que não teve sua identidade revelada.

Segundo ele, as equipes continuam buscando pelo terceiro caçador e pediu apoio da comunidade para a sua identificação.

“O combate à caça ilegal é responsabilidade de todos nós”, disse Coleman. “Ela ameaça vidas, destrói famílias e exige recursos de combate ao crime que poderiam ser usados para a criação de empregos.”