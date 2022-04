Caçadores estão desaparecidos há 5 dias em Novo Repartimento

Uma força-tarefa está no município de Novo Repartimento, desde terça-feira (26), para auxiliar nas buscas aos caçadores Cosmo Ribeiro de Sousa, conhecido como “Manel”, José Luís da Silva Teixeira e Willian Santos Câmara. O trio de amigos está desaparecido desde o último domingo (24), no sudeste do Pará.

Os três caçadores entraram sem autorização na Reserva Indígena Parakanã para caçar, porém não deram mais notícias. Amigos e parentes iniciaram as buscas na manhã de segunda-feira (25). Com o desaparecimento, o clima está ficou tento em Novo Repartimento. Equipes do Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Militar para acionadas para ajudar nas buscas e evitar conflitos.

Na tarde de terça-feira (26), populares interditaram a rodovia BR-230 para cobrar agilidade nas buscas, entretanto. segundo o movimento, poderá haver nova interdição da pista caso não haja notícias dos três rapazes. Nesta quarta-feira (27), o povo Parakanã divulgou um vídeo, criticando as acusações e pedindo para as autoridades esclarecerem o caso o mais rápido possível.

