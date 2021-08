Cacau Paraense é selecionado em salão de chocolate em Paris

A amêndoa de cacau produzida no município de Novo Repartimento, na região de integração do lago de Tucuruí, está concorrendo ao prêmio Cocoa of Excellence(cacau de excelência) do salão de chocolate de Paris, conhecida como a mais importante programação de chocolate do mundo.

A amêndoa produzida no assentamento Turuê no estado do Pará, onde vive cerca de 3 mil famílias teve destaque entre as 50 melhores amêndoas do mundo que passaram pelos critérios de avaliação de 235 amostras de grãos de cacau. O produtor responsável se chama João Evangelista, ele terá como concorrente outros dois Brasileiros do estado da Bahia.

O Governo do Estado do Pará por meio da secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap) promove a cadeia produtiva do cacau na qual apoia a participação dos produtores em programações de visibilidade e comercialização internacionais para oportunidades no comércio exterior para o cacau e o chocolate paraenses. Os recursos partem do fundo de desenvolvimento da Cacauicultura do Pará( Funcacau), coordenado pela Sedap.

As etapas do Cocoa of Excellence teve início no mês de Julho e irar prosseguir até o início de Novembro, quando será comemorado o prêmio Cocoa of Excellence 2021 de maneira virtual, por conta da Covid-19.

Foto: A Província Do Pará