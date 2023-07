Cachorro de Joe Biden já mordeu várias pessoas em 4 meses

O cachorro do presidente americano Joe Biden já mordeu sete pessoas, em um período de quatro meses. Commander é um pastor-alemão de quase 2 anos de idade. As informações são do New York Post e do R7.

Um dos casos mais graves do ataque do cachorro envolveu um oficial do Serviço Secreto, que teve que ser levado para um hospital após ser mordido no braço e na coxa.

Commander também teria arrancado a pele da mão e do braço de outro integrante do serviço secreto. Há ainda o registro de que o animal mordeu as costas de um técnico de segurança na casa de Biden em Wilmington, cidade no estado de Delaware.

O presidente do Judicial Watch, Tom Fitton, acredita que esses registros sobre o cachorro “levantam questões fundamentais sobre o presidente Biden e o Serviço Secreto”.

– Este é um tipo especial de loucura e corrupção em que um presidente permitiria que seu cachorro atacasse e mordesse repetidamente funcionários do serviço secreto e da Casa Branca. Em vez de proteger seus agentes, o Serviço Secreto tentou ocultar ilegalmente documentos sobre o abuso de seus agentes e oficiais pela família Biden – comentou.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS