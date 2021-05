Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado após denúncias nas redes sociais, em Belém

Neste domingo (30), um cachorro vítima de maus-tratos foi resgatado no bairro da Pedreira, em Belém. O flagrante ocorreu após a Polícia Civil tomar conhecimento do caso via redes sociais e por meio de denúncias. O cachorro estava trancado em um terreno.

Os agentes da PC não foram atendidos pelos responsáveis no local, sendo assim, foi necessário quebrar os cadeados para ter acesso ao animal, que estava bastante debilitado no momento do resgate. O animal foi encaminhado ao Hospital Municipal Veterinário e o dono intimado para prestar esclarecimentos. O proprietário será indiciado pelo crime de maus-tratos previsto na Lei 9.605, Art. 32 com pena de 2 a 5 anos de reclusão.

Denuncie

Todas as denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 horas por dia, ou pelo telefone da Demapa (91) 3238-1225, em horário comercial.

Fonte: Por G1 PA — Belém

Foto: PC/Ascom