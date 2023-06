Cadastrados do CadÚnico em Belém serão prioridade no Pacto Socioeconômico do governo federal

Para fortalecer as políticas sociais dos municípios do Pará, o governo federal, governo do estado e município de Belém assinaram o Pacto de Inclusão Socioeconômica. O pacto vai fomentar o desenvolvimento de políticas públicas de oportunidades de emprego para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico.

A cerimônia de assinatura do pacto foi nessa quinta-feira, 22, com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; governador do Pará, Helder Barbalho; e de autoridades e parlamentares, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no Marco.

Prioridade

À medida que as oportunidades de emprego surgirem nas empresas, principalmente na rede supermercadista, as pessoas cadastradas no CadÚnico terão prioridade para serem qualificadas ao preenchimento das vagas.

“É uma alegria receber em uma semana o sexto ministro da República, o Wellington Dias, responsável pela política de assistência social do governo federal”, disse o prefeito Edmilson. “Assinamos um protocolo de intenções e, a partir deste, podemos desenvolver muitas políticas para fortalecer as políticas sociais em Belém, fortalecer a Funpapa e ajudar Belém ser uma cidade inclusiva, mais justa, saudável e feliz”.

Inclusão

O Pacto vai impulsionar a inclusão socioeconômica de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), para Programas Sociais do Governo Federal.

O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância da parceria entre os governos Federal, Estadual e Municipal.

“O presidente Lula quer integração do governo federal com os estados e municípios. E o prefeito Edmilson é grande líder social brasileiro e aqui estamos integrados, ele nos ajudou a ter a atualização do CadÚnico para garantir as condições de fazer chegar o Bolsa Família para quem realmente precisa”, destacou o ministro. “E agora vamos trabalhar juntos contra a fome, gerando inclusão socioeconômica, emprego e empreendedorismo para que as pessoas tenham uma vida melhor”.

“Hoje temos privilégio de estarmos no centro das atenções do mundo. Devemos chamamento para a construção coletiva de soluções que possam a partir daí gerar qualidade, incremento de renda e inclusão social”, disse o governador do Estado, Hélder Barbalho, durante a cerimônia.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Agência Belém