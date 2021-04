Cadáver é encontrado boiando no Rio Itacaiúnas, em Marabá, no sudeste paraense

Suspeita é de que o cadáver seja de Edilson Pereira de Sousa, desaparecido desde a última terça-feira (13)

O cadáver de um homem foi encontrado boiando às margens do Rio Itacaiúnas, em Marabá, no sudeste paraense, na manhã desta quinta-feira (15). O corpo foi achado na Vila São José, na altura do km 8 da BR-230, a Rodovia Transamazônica.

A vítima trajava apenas com uma cueca preta e tinha um pano enrolado na cabeça, quando foi avistada por populares. A suspeita é de que o cadáver seja de Edilson Pereira de Sousa, desaparecido desde a última terça-feira (13). Ele teve documentos localizados pela Polícia Militar dentro de um Jeep Renegade 1.8 preto, que foi abandonado próximo de onde o corpo foi achado.

No interior do veículo, que foi encontrado próximo a uma fábrica de postes na Estrada do Lixão, havia muito sangue, uma faca, vestígios de tentativa de incêndio e 11 cheques, cujos valores somados totalizam R$ 564.140,60.

Ao portal Debate Carajás, o delegado Vinícius Cardoso das Neves, diretor da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, informou que o cadáver ainda passará pelo trabalho de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) para que possa ser identificado.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.