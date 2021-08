Cadáver é encontrado dentro de buraco em Ananindeua

Na tarde da última quarta-feira, 11, o corpo de um homem identificado apenas como “bola”, foi encontrado em um buraco na estrada de Santaná do Aurá, próximo ao campo da Yamada, no abacatal, no munincípio Ananindeua.

Nas imagens que estão circulando nas redes sociais, pode-se notar que homem esta com as mãos amarradas e foi colocando em um saco plástico.

A causa da morte ainda é desconhecida e apenas após um laudo pericial poderá apontar as circunstâncias em que o homem morreu.

O Centro de Perícias Científicas foi acionado para remoção do corpo e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil irá investigar o caso.

Fonte: Roma News