Cadáver sem os olhos é encontrado ao lado de porto

O corpo de um homem foi encontrado nesta quinta-feira (14), em uma área de mata, ao lado de um porto privativo, em Manaus (AM). O cadáver estava sem olhos e chamou a atenção de pessoas que passaram pelo local. As informações são do Portal do Holanda.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que encontraram o corpo em um matagal, perto de um flutuante. A vítima usava bermuda colorida.

Os olhos do homem, que não foi identificado, podem ter sido devorados pela fauna do local.

O Pelotão Fluvial encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde deve ser emitido um laudo com a causa da morte.

Fonte O Liberal