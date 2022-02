Cade aprova a compra da Oi Móvel pela Claro, Vivo e Tim

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, com restrições, a compra da Oi Móvel pela Claro, Vivo e Tim. O aval foi condicionado ao cumprimento de um pacote de medidas negociado com as operadoras, como o aluguel de uma parcela do espectro adquirido no negócio.

A tendência de aprovação e as soluções que seriam adotadas foram antecipadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O julgamento foi marcado pela divisão do conselho e terminou com 3 votos a favor e 3 contra. Então, o resultado foi decidido pelo voto de minerva do presidente, Alexandre Cordeiro, que desempatou o placar.

O relator do processo, Luis Braido, havia pedido a reprovação do negócio e foi acompanhado por outros dois conselheiros: Paula Azevedo e Sérgio Ravagnani. Já os conselheiros Lenisa Prado e Luiz Hoffman votaram pela aprovação, assim como o presidente. Os conselheiros favoráveis entenderam que o pacote de medidas negociado com as empresas é suficiente para manter a concorrência entre elas.

Os termos do acordo são sigilosos, mas, segundo o Broadcast apurou, incluem o aluguel de 10% a 15% do espectro adquirido da Oi, entre outras ações. As empresas também venderão antenas e equipamentos e se comprometeram a alugar uma faixa de 900 MHz, usada em locais de menor densidade populacional, como áreas rurais.

Fonte: *AE