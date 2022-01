Cadê você, Alexa? Assistente da Amazon para de responder em todo o mundo

Pessoas em diferentes partes do mundo repararam que algo estranho estava acontecendo: a Alexa parou de responder. A assistente virtual da Amazon, a mais queridinha do público, apresentou falhas no domingo (30), não respondendo aos comandos solicitados.

Com lentidão de respostas ou apenas falando “desculpe, estou com problemas para entender você agora!”, a Alexa gerou dúvidas, tanto que vários internautas relataram no Twitter que acharam que o problema era a internet.

Na conta do AWS Support no Twitter, a Amazon respondeu a um internauta que havia reclamado das falhas dizendo que já está analisando esses problemas que surgem: “Lamento saber que você está passando por isso. Nossa equipe Alexa está ciente e está trabalhando para resolver esses problemas. Você pode verificar nosso painel de status de serviço para atualizações e orientações.”

Além disso, pelo sistema de atendimento do chat, outra internet recebeu um parecer que se trata de um problema em geral e que em breve seria resolvido, só não se sabe exatamente quando.

A Amazon Help pediu ao seus clientes que se conectassem diretamente a eles por meio do amazon.com.mx para que tenham as recomendações necessárias para que a Alexa volte a funcionar, como se certificar de que o adaptador de energia que acompanha o dispositivo está sendo usado; verificar se a conexão com a internet está funcionando e também se o dispositivo não está mudo.

Fonte: Olhar Digital