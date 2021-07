Cadeirante, cantor de forró Pablo Moura é morto a tiros, em Breu Branco

Um crime brutal abalou a cidade de Breu Branco, no sudeste paraense, durante a noite de ontem, 2. O jovem Pablo Moura, o “garoto do forró”, cantor e cadeirante muito conhecido em toda a região, foi mais uma vítima da violência que aumenta a cada dia no Pará. Pistoleiros, milicianos e integrantes de organizações criminosas andam à solta, matando e apavorando a população.

Segundo informações do blog Agora Breu Branco, o rapaz como era conhecido no município de Breu Branco, havia realizado uma pequena apresentação na noite desta sexta-feira, no bar e distribuidora Premium, localizado na praça da Bíblia.

Informações de testemunhas que estavam na apresentação dizem que a cadeira de rodas que cantor de forró usava descarregou a bateria. Logo, dois amigos se prontificaram a empurrá-lo até a casa dele, que fica no bairro Liberdade.

Ainda de acordo com as testemunhas, Pablo Moura antes ir ao seu destino final deu uma paradinha no terminal rodoviário com os dois amigos, mas ao chegar na entrada da Avenida das Crioulas próximo ao bar do Roni, dois homens em uma moto se aproximaram e um deles falou “perdeu, perdeu”, para logo em seguida efetuar pelo menos quatro tiros na cabeça do jovem, que morreu no local.

Ainda não há maiores detalhes sobre o brutal crime. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentam a morte do cantor de forró, que era muito querido na região. Veja algumas: