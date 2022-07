Cadeirante é preso após furtar bebidas, cigarros e chocolates de conveniência

Após ser flagrado furtando uma loja de conveniências, um cadeirante de 38 anos foi preso nessa segunda-feira (18). A ação foi toda registrada por câmeras de segurança do posto de combustíveis na cidade de Alto Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o dono do estabelecimento viu as imagens em tempo real, e acionou a PM.



Nas imagens é possível ver que ele deixa a cadeira na porta para furtar itens da loja de conveniências.

O homem teria tentado furtar bebidas, cigarros, isqueiros e chocolates. Os itens foram devolvidos para o proprietário do posto.

O cadeirante foi encaminhado para a cadeia e autuado por furto qualificado.

Fonte: Portal do Holanda