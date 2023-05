Cadeirante idosa morre após ser arremessada de ônibus no Rio

Uma idosa cadeirante de 82 anos morreu ao ser arremessada de dentro de um ônibus, quando este fazia uma curva próximo ao cemitério do Caju, no centro do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na noite de domingo (14), e a idosa faleceu nesta segunda-feira (15).

Bernadete Augusto dos Santos estava acompanhada da filha, que também caiu. Ela teve traumatismo craniano, mas passa bem. De acordo com Ademir dos Santos, outro filho de Bernadete, o motorista não prestou socorro.

As duas vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Souza Aguiar, onde a cadeirante não resistiu e veio a óbito.

À Polícia Civil, testemunhas relataram que, em determinado momento, o ônibus fez uma curva em alta velocidade, e a porta se abriu, arremessando a idosa e a filha para fora do coletivo.

No domingo foi comemorado o Dia das Mães, e Bernadete havia saído para passar o dia com os filhos na Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Ela pegou um ônibus da linha 209, que faz o trajeto Caju x Candelária, Viação Braso Lisboa.

De acordo com Ademir, a empresa de ônibus ainda não se manifestou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais