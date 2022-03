Cadela dá à luz filhote de pelo verde e viraliza na internet

No Canadá, uma cadela chamada Freya deu à luz oito filhotes, mas um deles acabou chamando mais a atenção. Trata-se de um cachorrinho que nasceu com os pelos verdes e, de acordo com a imprensa local, eles também são brilhantes.

Quando viram o filhotinho que se destacou, os tutores de Freya acharam que ele tivesse nascido morto. No entanto, descobriram mais tarde que a cor foi o resultado de um processo que aconteceu no útero do animal. É esperado que a cor mude conforme o animal for crescendo e envelhecendo.

Apesar de raro, o caso não é incomum. Pode acontecer uma vez a cada 10 mil nascimentos de cães.

Internautas pedem que o filhotinho, que é fêmea, seja batizado como Fiona, em homenagem ao filme Sherek.