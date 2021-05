Cadmiel não cogita doar salário e chama médico Rodrigo Damasceno de “menino mimado”

Em sessão remota na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (12), o deputado estadual Cadmiel Bonfim (PSDB) usou seu tempo de fala para responder às declarações do médico Rodrigo Damasceno que recomendou que o parlamentar abrisse mão de seu salário para ajudar as pessoas.

Cadmiel não citou se pretende doar o salário da Aleac.“Não entendi como estaria ajudando se eu abrisse mão do meu salário e nem também aonde é que ele está abrindo mão do salário dele. Isso é demagogia e hipocrisia da parte dele, porque pede licença e aí não vai ter salário, é claro. Aí vir dizer que eu tenho que fazer igual a ele? Eu não entendi como eu estaria ajudando, mas com ele em mãos, pode ter certeza que ajudo muitas pessoas.

“Ele é que gosta de fazer mídia em cima dos carentes e necessitados. Ele passou quatro anos como prefeito e nunca doou um centavo do salário”, contou chamando o médico de demagogo e menino mimado.

Por Redação Ecos da Notícia