Cães e cavalos reforçam as operações das Forças de Segurança do Estado

Entre as principais estratégias para garantir maior efetividade no policiamento ostensivo e preventivo paraense está o reforço de animais, como cães e cavalos, nas atividades e operações das Forças de Segurança do Estado. Eles também são instrumentos de aproximação com a sociedade, inclusive, no processo de reabilitação de pacientes.

“Em 2022, conseguimos renovar todo o nosso plantel de equinos. Essa é uma modalidade de policiamento estratégico pra nós, especialmente em grandes eventos, campos de futebol, controle de distúrbios civis. A cavalaria tem um papel decisivo para que a gente consiga manter a ordem pública e cumprir a nossa missão. Assim como os canis setoriais e, principalmente, a maternidade canina, entregue em 2022, que nos propicia fazer a reprodução dos nossos cães de faro, com todas as melhores condições, que atuam no combate ao tráfico de drogas em todos os 144 municípios paraenses”, ressalta o coronel Dilson Júnior, comandante geral da Polícia Militar do Pará (PMPA).

Batalhão de Ações com Cães – Os sentidos mais apurados do cão, como visão em ambientes escuros, audição mais aguçada e, principalmente, o olfato, estão entre as vantagens da modalidade de Policiamento do Batalhão de Ações com Cães (BAC). A detecção de entorpecentes no combate ao narcotráfico é o principal foco de atuação. O efetivo policial atual é de 75 homens e 33 cães, estes últimos distribuídos nas seguintes categorias: 13 cães operacionais, 2 de faro de explosivos, 5 de faro de narcóticos, 1 de demonstração e 9 filhotes em treinamento para faro.

Com quase 2 anos de vida, o Alecrim, que vem da mistura das raças Golden Retriever com Border Collie, é um cão policial do BAC. Ele foi treinado desde filhote para se relacionar com crianças e idosos. Sua missão é visitar escolas, creches, asilos e hospitais levando a Pet Terapia, que é uma espécie de tratamento alternativo que contribui com o bem-estar e a saúde física e emocional da população.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) recebeu, em dezembro de 2022, o primeiro cão de buscas e resgate da corporação, a filhote Raya, pertencente à raça relativamente rara, desenvolvida no Brasil, denominada rastreador-brasileiro, caracterizada pelo excelente olfato. Ela participará de buscas de pessoas vivas desaparecidas, sobretudo, em áreas de mata e de difícil acesso. A corporação está construindo o primeiro canil, que será entregue em breve pelo Governo do Estado.

Cavalaria – O plantel de cavalos da segurança paraense foi renovado por meio da compra de 70 novos equinos, celebrado no contrato administrativo 01/2021, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Atualmente, em todo o Estado, há 97 equinos, sendo 72 em Belém, 21 em Santarém e 14 em Marabá, cidades polos que reúnem os plantéis.

Equoterapia – O Programa, que faz parte do Centro de Reabilitação da Polícia Militar, é uma das estratégias para garantir qualidade de vida e inclusão social aos praticantes, e busca desenvolver as áreas motora e emocional, intervenções cognitivas e do ensino-aprendizado, inclusive com pacientes pós-covid.

A equoterapia é destinada aos policiais militares e dependentes, além de ser aberto à sociedade civil. O interessado, que possua encaminhamento médico, deve procurar a unidade, localizada na Avenida Transmangueirão, complexo de Cavalaria da Polícia Militar do Pará, localizado na rua ao lado do Centro de Perícias Técnicas Renato Chaves, para realizar a inscrição e passar, posteriormente, por um processo avaliativo da equipe multidisciplinar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará