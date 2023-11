Cães e gatos receberam vacina antirrábica em oito bairros da capital

Manter atualizadas as carteiras de vacinação dos cãezinhos Caramelo e Lili é um compromisso da dona de casa, Maria das Graças Santos, de 61 anos, que aproveitou para levar os seus animais de estimação à Unidade Básica do Carmelândia, um dos 45 pontos, onde, ontem, sábado, 11, a Prefeitura de Belém promoveu mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica.

“Estou muito feliz por trazer meus animais aqui pertinho de casa. Essa campanha é fundamental, principalmente, porque é um serviço gratuito, que ajuda a população. Foi muito rápido o atendimento e os profissionais têm muito cuidado com nossos animais. Já estou voltando pra casa com eles vacinados e protegidos. Vou avisar a vizinhança dessa campanha”, contou Maria das Graças, agradecida pelo atendimento.

Muitos tutores de cães e gatos comparecem aos pontos de vacinação espalhados pelo Distrito Administrativo do Bengui. Moradora do bairro Mangueirão, a advogada Renata Muniz, arrumou todo o seu cãozinho Bisteca, usando a tática do “vamos passear”, mas era vacina. “Eu sempre aproveito essas campanhas públicas de vacinação antirrábica para garantir a imunização e a saúde do meu pet. Moro aqui perto e achei maravilhoso ter essa oportunidade. O atendimento foi perfeito, super rápido. Agora sim, vacinado e pronto pra passear”, aprovou a advogada.

O objetivo principal da ação é promover a prevenção e o controle do vírus da raiva entre cães e gatos em todo o município de Belém, visando o bem-estar tanto dos animais, quanto dos seres humanos nos territórios atendidos.

COBERTURA E ESTRATÉGIA

A quarta etapa da vacinação antirrábica, deste sábado, ocorreu de 8h às 16h, contemplando com o serviço gratuito, aos bairros do Tapanã, Coqueiro, Sideral, Parque Verde, Bengui, Cabanagem, Pratinha e Mangueirão. Cerca de 150 profissionais participaram da ação. Foram ofertadas 29 mil doses do imunizante.

“As campanhas e ações que estamos realizando reforça nosso compromisso contínuo com o cuidado e bem-estar dos animais em nossa cidade. Através da vacinação antirrábica estamos atendendo às necessidades urgentes de diferentes bairros” destaca o responsável técnico do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Júlio Carneiro.

META

Ao longo deste ano, a Prefeitura de Belém promove em todos os distritos da capital e ilhas, várias etapas da vacinação antirrábica, estratégia que possibilita descentralizar o serviço e proporcionar este atendimento para a toda a população de Belém.

“A meta proposta, deste ano, é vacinar cerca 160 mil animais na capital paraense, já atingimos um percentual de 80% da população animal, e isso é o resultado das estratégias que implementamos. Além de campanhas nos distritos de Belém, ofertamos a vacinação em diversas ações e eventos que somos convidados. A nossa expectativa é que até o final das campanhas, possamos atingir os 100% da cobertura vacinal para cães e gatos em Belém”, enfatiza o responsável técnico do CCZ.

PLANEJAMENTO PARA 2024

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) irá realizar mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica, ainda este ano. Após a última etapa, a equipe já começa o planejamento para o ano que vem. “Estamos com um projeto em andamento para a implantação de mais um posto fixo de vacinação, além do CCZ. Isso possibilitará a ampliação da oferta de serviços à população animal”, concluiu Júlio Carneiro, responsável técnico do CCZ.

PREVENÇÃO

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura. Podem ser vacinados contra essa doença que apresenta letalidade de 100%, animais domésticos caninos e felinos, a partir de três meses de vida, saudáveis e fêmeas não prenhe.

A preocupação com a saúde e a prevenção à doença leva a diarista Célia Teixeira, de 64 anos, tutora de 12 gatos e 9 cães, a vaciná-los periodicamente. Com grande carinho e atenção a eles, ela destaca a ação como um ato de amor. “O Centro de Controle de Zoonoses de Belém sempre me dá uma grande ajuda para que eu mantenha o cuidado com meus animais de estimação. Vacinar nossos cães e gatos contra a raiva é a única forma de protegê-los contra essa doença e também de nos proteger. Não podemos vacilar. Quem ama, cuida!” finalizou Célia.

SERVIÇO

O CCZ se localiza na Avenida Augusto Montenegro, s/n, próximo à Estação Eduardo Angelim do BRT Belém. Telefone: (91) 98585-8322.

Imagem: Agência Belém