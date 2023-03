Caeté anuncia o nome do novo treinador para a temporada

Robson Melo é o novo técnico do Caeté. Educador físico, Robson tem licença A/ CBF/CONMEMBOL e pós graduação em Futebol, acumulando passagens como treinador nos clubes Bragantino, Paragominas, Tuna Luso, Castanhal e Tapajós.

O mister assume a equipe já no confronto contra o Clube do Remo, pelas quartas de finais do Campeonato Paraense.

A equipe do Caeté, que estava desestimulada, agora, está embalada e confiante em um bom resultado diante do Leão.

Imagem: Ascom/Caeté