Caeté marca a primeira vitória no Parazão; Independente e Cametá, no clássico do Tocantins ficam no empate

No andamento da segunda rodada do Parazão de 2023, em jogos realizados nas cidades do interior paraense, o Caeté venceu o Tapajós por 3 a 2, em Bragança. Já Independente e Cametá ficaram no empate de 1 a 1 em Tucurui. Os duelos aconteceram na tarde deste sábado, 11.

No Diogão, num jogo cheio de alternativas e com cinco tentos marcados, o Caeté venceu o Tapajós, se reabilitando no estadual.



A vitória levou o time para o segundo lugar no grupo A com 3 pontos. O Tapajós amarga sua segunda derrota consecutiva e vira lanterna do grupo C sem pontos ganhos.



O primeiro tempo acabou 1 a 1. Final: Caeté 3 a 2. Os gols foram marcados por Ryan (2) para o Tapajós. Romário, Leandro Cearense e Rivaldo, de falta, para o Caeté. O jogo teve arbitragem de Klever da Costa Lobo.



No Navegantão, o Galo Tucuruiense batalhou bastante para igualar o placar de 1 a 1 com o Cametá. O Mapará Remoso fez 1 a 0 com Pilar aos 26 minutos.



O empate do Independente veio acontecer nos acréscimos da primeira fase com o zagueiro Martony. Na etapa final, os times se empenharam em busca da vitória, mas esbarraram nas mãos dos goleiros. Djonaltan Costa apitou a partida.



O Cametá subiu na posição no grupo B com 4 pontos e divide a liderança com o Águia de Marabá. O Independente conquistou seu primeiro ponto no grupo C.



Na próxima rodada, dia 15, o Cametá joga contra o Itupiranga, no Parque do Bacurau, às 15h30. O Galo vai a Bragança para encarar o Caeté, no Diogão, também às 15h30.

Imagem: Divulgação