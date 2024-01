Caeté sai na frente do São Francisco na abertura do Campeonato Paraense de Futebol Profissional

Caeté e São Francisco se enfrentaram na manhã deste sábado, 20, Dia de São Sebastião, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, na estreia no Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2024. O jogo começou às 10h e o Caeté já faturou os primeiros três pontos, ao derrotar o adversário pelo placar de A Província do Pará de 1 a 0, com gol de Railson, nos primeiros 11 minutos de jogo.

A reação do São Francisco foi severa, mas a equipe não conseguiu finalizar nem para o empate. Quase no final da partida, o jogador Ícaro, do Caeté, ainda foi expulso e não poderá jogar no próximo compromisso do time, desta feita, na quarta-feira, 24, contra a equipe do Santa Rosa que, ainda hoje, encara o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, jogo que começa às 20 horas

Imagens: Reprodução