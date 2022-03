Neste sábado (19) tem Campeonato Paraense e quem entra em campo é o Caeté e Remo, a partir das 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA). O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão 2022.

Sobre o Caeté o time está com um aproveitamento de 54% na fase de grupos. Dos oitos jogos disputados, quatro foram a favor do grupo, um empate e três derrotas. A última derrota foi contra o time do Tuna Luso por 1 a 0.

O Clube do Remo terminou a primeira fase do Parazão liderando o Grupo C, ainda assim, a colocação não impediu de o time empatar os quatros últimos jogos.

O jogo vai ter a transmissão ao vivo pela Super Marajoara, com narração de Frank Souza, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira