Café da manhã não é mais um alimento saudável para o bolso em Belém

Continua abusiva e incontrolável a subida dos preços dos Alimentos Básicos no Pará. No mês passado (Abril/2022), por exemplo, a Cesta Básica dos paraenses, calculada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, voltou a apresentar alta, custando em média cerca de R$ 610,00 com aumentos em todos os produtos que a compõem, entre eles o pão, o café, a manteiga, o açúcar e o leite. O preço do quilo do Pão vem apresentando sucessivos aumentos ultimamente, situação decorrente de uma série de fatores, em especial pela alta do dólar e dos reflexos internacionais no preço do trigo (principal insumo utilizado na produção do mesmo) por conta da guerra na Ucrânia.



De acordo com as pesquisas em padarias e supermercados de Belém, o preço do quilo do Pão Francês (o chamado pão careca) apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: No mês de Abril/2021, o carequinha foi comercializado em média na Capital a R$ 11,08; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 11,80. Iniciou o ano (Janeiro/2022) custando R$ 11,97; R$ 12,16 em março e, no mês passado, abril, a R$ 12,28.

Com esta nova alta, o preço do quilo do pãozinho ficou quase 1,00% mais caro no mês passado (Abril/2022) em relação a Março/2022. Também nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o produto acumula alta de 4,07% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou quase 11,00%.



Em tempos de altas generalizadas no custo da alimentação, muitos trabalhadores, em especial os assalariados, se servem do pãozinho não apenas no café, mas por muitas vezes também como almoço e jantar. Com os aumentos sequencias no preço do pão, as dificuldades na aquisição do produto têm aumentado consideravelmente, frisa Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.



MANTEIGA

Com a manteiga a situação é a mesma: aumentos. Segundo o Dieese/PA, a trajetória de preços do quilo do produto apresentou a seguinte trajetória este ano (Janeiro-Abril/2022) e também nos últimos 12 meses: Em Abril/2021, o quilo do produto foi comercializado em média na Capital a R$ 45,32; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando R$ 47,78. Iniciou este ano (Janeiro/2022) sendo comercializada em média a R$ 47,87; R$ 48,32 em março e, no mês passado (Abril/2022), fechou custando R$ 48,96.

Com isso, o preço pelo quilo de Manteiga apresentou alta de 1,32% no mês passado Abril/2022 em relação a Março/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), a alta acumulada no preço do produto

foi de 2,47% e nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou cerca de 8,00%.



CAFÉ

Com o café não é diferente. Foi a seguinte a alta do preço do produto nos últimos 12 meses em Belém: No mês de Abril/2021, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 19,22; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 29,86. No inicio deste ano (Janeiro/2022) foi comercializado em média a R$ 31,44; R$ 31,68 em fevereiro; R$ 32,09 em março e, no mês passado (Abril/2022), já custava R$ 32,76.

Com isso, o preço do quilo do Café consumido pelos paraenses e comercializado em Supermercados da Capital apresentou alta no mês passado (Abril/2022) de 2,09% em relação a Março/2022. No Balanço dos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 10,00% contra uma inflação de 4,49% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada foi de 70,45% contra uma inflação de 12,43% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

