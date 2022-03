Café premiado e vendido em leilão internacional por R$ 14 mil a saca ganha edição limitada no Brasil

Em 2021, pela 29° vez consecutiva, a Orfeu Cafés Especiais foi uma das premiadas do Cup of Excellence, um concurso internacional considerado o Oscar do Café Especial. Seu microlote da variedade Geisha encantou os jurados e foi avaliado em 87,47 pontos.

Como regra do concurso, parte deste microlote foi colocada à venda em leilão para compradores internacionais, sendo arrematada a R$ 14 mil por saca (R$ 292,00 por quilo), cerca de dez vezes o custo da saca de café tradicional comercializada no Brasil. Cumprindo com o propósito da marca de manter no Brasil e oferecer aos brasileiros um dos melhores café do mundo, a Orfeu criou uma edição limitada, com garrafas numeradas, para que os apreciadores de cafés de alta qualidade possam conhecer e degustar esta bebida tão singular e maravilhosa.

Um café ancestral e repleto de história, que teve suas sementes originais trazidas diretamente da Etiópia para o Brasil e cultivadas no magnífico terroir da Fazenda Rainha, na região Mogiana de São Paulo, a 1.570 metros de altitude, naquela que é a lavoura mais alta do Brasil.

Conhecida como o berço da humanidade, a Etiópia é também o berço do café. Suas terras, que guardam as sementes milenares dessa planta, deram origem aos primeiros pés de Geisha, uma das variedades de café mais raras e cobiçadas do mundo.

De sabor exótico e adocicado, seus grãos são usados ainda hoje nas Cerimônias de Café da Etiópia. As cerimônias acontecem ao redor de um pequeno altar, onde a família se reúne para conversar e fortalecer os laços. Os grãos de Geisha são torrados e moídos na hora, sempre pelas mãos de uma mulher, a Senhora do Café. Os aromas da torra se espalham pelo ambiente, criando uma atmosfera perfumada e convidativa, aflorando sentimentos de paz, alegria e conexão entre as pessoas.

A união de um café tão extraordinário com um dos melhores terroirs para café do mundo resultou em uma bebida de doçura marcante e acidez equilibrada, com notas de açúcar mascavo, florais de jasmin, laranja e a doçura inconfundível do mel. De corpo aveludado, com uma finalização prazerosa e persistente, Orfeu Geisha encantou os paladares mais exigentes no Cup of Excellence, mais respeitado concurso de cafés do mundo.

As 500 garrafas numeradas serão vendidas, por pouquíssimo tempo, na loja virtual da Orfeu (www.cafeorfeu.com.br) e em alguns dos melhores mercados e empórios do Brasil.

Foto: Divulgação

Fonte: Forbes Brasil / Brand Voice Orfeu Cafés Especiais