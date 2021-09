Cai o número de desempregados no Pará, diz o Dieese

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará -Dieese/PA divulgou ontem novo estudo sobre o mercado de trabalho no Pará, com dados ampliados envolvendo força de trabalho, tipo de ocupação e desocupação, com base nos dados mais recentes da PNAD/Continua/IBGE do 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2021) em relação aos dados da PNAD/Continua/IBGE do 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2021). Houve crescimento na geração de emprego e queda no desemprego em todo o Estado, conforme destaca o economista Roberto Sena, supervisor técnico do órgão de pesquisas.



A pesquisa também é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o Dieese e o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster.



Os dados analisados pelo Dieese/PA mostram que em relação ao total de trabalhadores ocupados no Pará, houve crescimento na ocupação, com a situação a seguinte distribuição: o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho paraense alcançou no 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2021), um total de 3.347 milhões de pessoas com aumento de 2,8% (92 mil trabalhadores a mais) em relação ao quantitativo de trabalhadores ocupados apontados na PNAD/Continua/IBGE do 1º trimestre/2021 (Janeiro-Março), cujo total alcançava naquela oportunidade 3.255 milhões de pessoas.



Na outra ponta, segundo o Dieese/PA, caiu o número de pessoas desocupadas no Pará, no comparativo entre os dois últimos trimestres deste ano. Ainda segundo o Departamento, os números mostram que no 2º trimestre deste ano (Abril-Junho/2021), segundo a PNAD/Continua/IBGE, o número de desocupados no Pará alcançou 515 mil pessoas, contra as 518 mil pessoas apontadas no 1º trimestre de 2021 (Janeiro-Março). Estes números representam uma queda de 0,6% com uma redução de três mil pessoas no quantitativo total de desocupados.



O Dieese/PA mostrou esses números com dados ampliados envolvendo força de trabalho, tipo de ocupação e desocupação, com base nos dados mais recentes da PNAD/Continua/IBGE do 2º Trimestre deste ano em relação aos dados da PNAD/Continua/IBGE do 1º Trimestre deste ano.

