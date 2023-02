Cai o primeiro técnico no Parazão. Tapajós dispensa o carioca Arthur Bernardes

A vida de técnico de futebol é recheada de percalços. Quando o time não corresponde às expectativas, é o primeiro sacrificado.



O exemplo recente no futebol paraense é Arthur Bernardes que nem bem esquentou cadeira no Tapajós, acabou dispensado pelo Boto Santareno, depois de duas derrotas consecutivas no Banparazão de 2023.



O anúncio da liberação do profissional foi postada no site do clube na tarde deste domingo, 12.

A diretoria do Tapajós agradeceu o trabalho do técnico de 69 anos.



Arthur Bernardes, carioca, foi contratado ano passado pelo Boto. Mesmo acumulando experiências em equipes de Portugal, Arábia Saudita, Tailândia e Coreia do Sul, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Athletico-PR e Fortaleza, entre outros clubes, não deu certo no Tapajós.



Ele abre o pelotão das degolas dos técnicos no estadual de 2023. O Tapajós, na elite paraense há três anos, está correndo perigo de rebaixamento de divisão. É lanterna no campeonato.

O novo técnico já foi anunciado. Será Robson Melo.

Imagem: Ascom/Tapajós