Caio Castro faz tratamento capilar com células tronco. Saiba o valor

Tricologista que atende o artista, Luciana Passon afirma que o procedimento já é bem comum ao redor do mundo

Para muitos homens, os tratos na aparência ainda são cercados por tabus e resistência. Para Caio Castro, isso não existe! Tanto é que a coluna LeoDias descobriu que, para manter o saúde do cabelo, que agora estão bem longos, o artista foi atrás de um tratamento capilar nada convencional chamado terapia regenerativa, por meio de células tronco

Foi a primeira vez que ator fez esse procedimento, que segundo pesquisa feita pela coluna, pode chegar a custar até R$ 30 mil reais. Apesar de pouca gente conhecer a técnica, ela já é bastante utilizada ao redor do mundo, especialmente por pessoas que querem engrossar os fios. A médica responsável por cuidar dos cabelos de Caio é a tricologista Luciana Passon, que nos contou detalhes de como funciona.

Caio CastroReprodução/Instagram

Caio Castro faz procedimento diferente para manter a saúde do cabelo (Reprodução: Instagram)

“É uma das modalidades de tratamento para doenças do couro cabeludo. Retiramos o sangue do paciente e o processamos em uma centrífuga para retirar apenas o plasma rico em plaquetas, que injetamos no couro cabeludo”, explica ela, que sobretudo já cuida das madeixas de Caio Castro há mais de dois anos.

Tempo de procedimento, dor e o preço

Ainda de acordo com a especialista, ao aplicar o sangue do paciente, rico em plaquetas, no couro cabeludo, ocorre uma melhora da circulação local, além da ancoragem, redensificação, e crescimento dos fios. “Fazemos a aplicação com seringa e uma agulha fina. O procedimento leva em média 45 minutos. Há pacientes que sentem um pouco mais de dor, outros menos. Isso varia de cada pessoa”, explica.

Como cada paciente é único. Sempre é preciso fazer uma análise do problema capilar que o levou a buscar ajuda. Por essa razão, a tricologista diz que é sempre importante avaliar o quadro do paciente e o histórico de saúde. “Dependendo do protocolo a terapia regenerativa com células tronco pode ser realizada mensalmente”, orienta.

No caso de Caio Castro, que já vem sendo acompanhado pela doutora, juntamente com a terapia regenerativa, dessa vez, também foram aplicadas no couro cabeludo micro injeções com ativos. “Essas aplicações, com vitaminas e medicações, servem para fortalecer tanto o fio, quanto a cutícula que o engloba, e o folículo piloso”, pontua a especialista.

Por: Leo Dias / Metrópoles