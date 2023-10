Caio Castro sofre acidente ao dirigir caminhão na Copa Truck

Piloto da equipe ASG Motorsport, o ator Caio Castro perdeu o controle de seu caminhão durante um treino da Copa Truck em Viamão, no Rio Grande do Sul, e acabou sofrendo um acidente na manhã deste sábado (14). Apesar do susto, o artista saiu ileso ao colidir com uma barreira de pneus.

O incidente foi gravado e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o artista – que gosta de conciliar a atuação com a pilotagem – deixar o Mercedes-Benz #22 e sair andando logo após o acidente.

Na sequência, o piloto recebe ajuda de colegas do Copa Truck. O incidente não chegou a causar grandes transtornos, e provocou apenas uma breve pausa no treino.

O perfil oficial da competição no Instagram se apressou em tranquilizar os fãs dizendo que está “tudo bem com Caio Castro”.

O ator também se manifestou, dizendo que arrumaram seu caminhão “em poucas horas”.

– Bateu? Bateu. Mas fomos atrás do pódio. Com emoção é mais gostoso – declarou, segundo informações da revista Quem.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Print de vídeo / Twitter