Caio Castro ‘some’ da web após término com Grazi Massafera

Caio Castro “desapareceu” da web. Os fãs do ator se surpreenderam ao não encontrar o perfil dele no Instagram, neste sábado (11). A página da rede social aparece desativada na plataforma.

O sumiço acontece depois do término do romance de Caio com Grazi Massafera. Inclusive, surgiram boatos de que o ator estaria tendo um novo affair com a modelo Larissa Bonesi, além de ter sido flagrado com uma mulher na saída de uma festa em Capitólio, Minas Gerais, segundo informações do jornalista Léo Dias.

