Caio Coppolla vai deixar a CNN Brasil no final do mês

O comentarista Caio Coppolla não terá seu contrato renovado com a CNN Brasil e deixará a emissora no fim do mês de outubro. Segundo informações do colunista Mauricio Stycer, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

Coppolla estava afastado do canal há cinco meses, desde o fim do quadro O Grande Debate, em que ele defendia ideais de direita e conservadores, em contraponto a advogados de esquerda e progressistas.

O comentarista estava na emissora desde março de 2020, escalado para debater com a advogada Gabriela Prioli. Desde então, houve a sucessiva substituição de seus oponentes, até a emissora determinar o fim do programa.

Coppolla iniciou sua carreira como analista político na Jovem Pan, com o programa Morning Show. Em janeiro deste ano, a emissora chegou a anunciar a volta do comentarista, mas voltou atrás pois o contrato com a CNN previa a exclusividade de Coppolla. Espera-se, agora, que ele retorne para a rádio paulista.

Fonte: Pleno News

Foto: CNN