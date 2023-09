Çairé 2023: Escola da Floresta celebra 15 anos com ação ambiental e doação de mudas

A Escola da Floresta, inaugurada em 2 de junho de 2008 e pioneira em educação ambiental, completa 15 anos de atividades. Para celebrar a data, o equipamento da Prefeitura de Santarém, gerido pela Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizou uma ação ambiental ontem, quinta-feira, 14, por ocasião da abertura do Çairé.

A ação ambiental, realizada desde 2017, tem como tema Educação ambiental e as práticas que fortalecem o cuidado com o meio ambiente. Na ocasião, serão doadas cerca de 160 mudas de plantas do tipo florestais, medicinais e ornamentais.

As doações ocorreram pela manhã próximo à entrada que dá acesso ao Lago dos Botos, com o apoio de servidores do educandário, alunos do anexo Dom Tiago Ryan, estagiárias da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) e comunitários. O objetivo é sensibilizar a comunidade em geral quanto a importância de manter a floresta viva.

“As mudas são produzidas na casa de vegetação da Escola da Floresta, com a parceria de comunitários como o senhor Pascoal Vanderhaegen, que colabora doando algumas espécies, como a Acácia lanterneira [Lophantera lactescens], por exemplo”, explicou o coordenador Claudio Mendes.

A Escola da Floresta atende a rede municipal de ensino, estadual, federal e a sociedade civil organizada. O agendamento é realizado através de ofício enviado à escola. Ela fica localizada na Rodovia Everaldo Martins (PA-457), km 26, próximo à comunidade Caranazal, no Eixo Forte.

Entre as espécies doadas, estão Cumaru, Andiroba, Acácia lanterneira, Mogno brasileiro, Sapupira, Ipê amarelo, Ipê rosa, Castanha do Pará, Camu camu, Cumandá, Iperana.

Imagens: Agência Santarém