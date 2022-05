Çairé volta a brilhar com os botos em Alter do Chão, anuncia Nélio Aguiar

Realizada apenas de forma remota devido à pandemia, a maior manifestação cultural do interior da Amazônia está de volta em sua forma original e em toda plenitude dois anos depois. A Festa Çairé, com o Festival dos Botos, será realizada no período de 15 a 19 de setembro deste ano em Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas.

A informação foi prestada à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ pelo prefeito Nélio Aguiar, na tarde de ontem, terça-feira, 3. O prefeito estava acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Ronan Liberal Junior, dos secretários municipais Luis Pixica (Cultura) e Alaércio Cardoso (Turismo); do coordenador do Çairé, Cleuton Von, de Osmar Vieira, coordenador do Rito Religioso da Festa, além dos presidentes dos botos Miguel Wanghan (Cor de Rosa) e Toninho Araújo (Tucuxi).



“A nossa perspectiva é que o turismo de Santarém possa se recuperar a partir do Çairé. A gente já vem conversando com todos, realizando as pontes para o aumento nos vôos, o novo terminal turístico também vêm somar e auxiliar nesse processo, e esse será um novo Çairé, alavancando o turismo na região.”, destacou Alaércio.



A festa do Çairé é a manifestação cultural mais antiga da Amazônia, realizada há mais de 300 anos. Movimenta cerca de 150 mil pessoas durante cinco dias na vila balneária de Alter do Cão, a 37 quilômetros do Centro de Santarém.



“Estamos trabalhando desde o início do ano nessa possibilidade de ter Çairé em Alter do Chão, porque, graças a Deus e ao prefeito, pudemos trazer muitas vacinas que auxiliaram no relatório favorável à realização do Çairé. Já estamos fazendo o levantamento das empresas de agenciamento, já estamos trabalhando na capacitação de recursos e nos outros passos para a realização desse grande evento”, disse Luis Alberto Pixica.



Dentro da Festa do Çairé é realizado o Festival dos Botos, onde se enfrentam os botos Cor de Rosa e Tucuxi em apresentações temáticas no Lago dos Botos. Eles encenam a lenda do cetáceo que se transforma num homem bonito, seduz e engravida as mulheres.



“Eu fico agraciado com essa data, porque nós estamos dois anos parados e com essa definição, nós saímos muito felizes por saber que vai ter Çairé”, contou Miguel Wanghan.

As duas agremiações são avaliadas em 15 itens que são exibidos em apresentações dentro do enredo temático apresentado no Lago dos Botos.



“As expectativas são as melhores possíveis. O boto Tucuxi já está trabalhando e acho que povo de Alter do Chão e de Santarém está ansioso. Já são dois anos sem Çairé e esperamos que esse ano realmente nós façamos o melhor Çairé de todos os tempos.”, pontou Paulo Genaro, vice-presidente do Tucuxi.



Além de ser um patrimônio cultural de Santarém, o Çairé tem grande importância econômica, pois injeta na economia do município cerca de R$ 15 milhões. A divulgação antecipada das datas colabora para que os visitantes e turistas possam planejar suas viagens.



“Decidimos fazer o anúncio logo, principalmente por causa dos turistas que precisam comprar suas passagens e fazer suas reservas de hospedagem antecipadamente. A nossa expectativa é de que Santarém possa ter um Çairé 2022 maravilhoso, como nunca foi feito antes, afinal essa é a maior festa cultural do oeste do Pará, motivo de orgulho cada vez que a gente consegue realizar esse evento, que nós temos certeza que será de muita fé, muita alegria, muito carimbó.

Um Çairé repleto de turistas e da população que gosta do evento. Chegou o grande dia de anúncio e estamos felizes por isso”, comemorou o prefeito Nélio Aguiar.

Imagens: Ascom/PMS