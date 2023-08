Correm de forma célere os preparativos em Santarém para a realização de mais um festival de botos na Vila de Alter do Chão, na zona metropolitana do Baixo Amazonas. O Çairé tem promoção cultural da prefeitura local com patrocínio do governo do Estado e do governo federal. O Çairé mistura o religioso e o folclore, um dos maiores acontecimentos do Pará, que alavanca o Comércio e o turismo, assim como acontece no Círio, em Belém.