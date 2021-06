CAIXA anuncia resultados e novas medidas de crédito imobiliário

Em evento online com jornalistas, na última segunda-feira (7), o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, anunciou os números recordes conquistados pelo banco. Em concessão de créditos nos meses de janeiro a maio de 2021, a CAIXA obteve um crescimento de 41,4% em relação ao mesmo período de 2020. As contratações com recursos da poupança (SBPE) também cresceram, atingindo 112,9% a mais em relação ao período do ano anterior.

Além dos números, também foram divulgadas novas medidas de negociação para contratos de crédito imobiliário. Agora podem ser feitas alternativas negociais para o pagamento parcial ou obter pausa nas prestações. Os valores não pagos durante a vigência da negociação serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

O pagamento parcial das prestações está disponível nas seguintes condições:

Os clientes poderão, por até 6 meses, reduzir o valor da sua prestação em até 25%;

Aqueles que optarem por reduzir entre 25% e 74,99% da prestação poderão fazê-lo por até 3 meses, devendo, para isso, apresentar autodeclaração de perda de renda;

Os clientes que necessitem de redução acima de 75% do valor da prestação devem apresentar comprovação documental da perda de renda para avaliação pela CAIXA;

A solicitação pode ser feita pelo App Habitação CAIXA.

Já a pausa no pagamento das prestações está disponível pelo prazo de até 6 meses, para beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou clientes que estejam recebendo Seguro Desemprego. A solicitação pode ser feita pelo App Habitação CAIXA ou pelo 0800 104 0104.

O Feirão CAIXA da Casa Própria também foi anunciado e ocorrerá de forma exclusivamente digital. De 25 de junho a 4 de julho, o cliente poderá escolher o imóvel na plataforma do evento, realizar a simulação do financiamento e ser atendido online por correspondentes do banco.

Serão ofertados cerca de 180 mil imóveis em todo o país. A plataforma estará disponível a partir de 25 de junho, no endereço: http://www.caixa.gov.br/feirao.

Fonte: Brasil 61