Caixa Econômica suspende consignado do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal decidiu suspender a concessão do consignado do Auxílio Brasil. De acordo com a presidente do banco, Rita Serrano, a suspensão se deve à revisão do cadastro do programa, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e também a uma revisão, por parte da Caixa, dos juros da modalidade.

– Eu já posso anunciar para vocês que nós estamos suspendendo o consignado do Auxílio por duas razões. A primeira é que o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro, então como o Ministério vai revisar o cadastro, não é de bom tom que a gente mantenha, porque não sabemos quem vai ficar nesse cadastro ou não – disse Serrano.

O consignado do Auxílio Brasil foi lançado pelo governo federal no ano passado, poucos meses antes da campanha eleitoral, mas foi encampado por poucos bancos do país. A Caixa foi a única entre os de maior porte a ofertar a linha, que teve forte demanda diante do endividamento das famílias brasileiras.

Serrano disse que o banco não trabalha com a perspectiva de perdão aos devedores. Entretanto, pode negociar outros pontos com o governo.

– O banco não tem como fazer isso [perdoar dívidas], mas eu acredito que há a possibilidade de negociar com o governo, inclusive, para baixar os juros – comentou.

A nova gestora da Caixa reafirmou que o governo tem o propósito de voltar com o Minha Casa Minha Vida, rever o cadastro do Auxílio Brasil e voltar com o Bolsa Família.

– Todos esses programas de cunho público estão sendo reavaliados pelo próprio governo e, naturalmente, a Caixa também terá de reavaliar – completou.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: MF/Washington