Caixa oferece casas com até 57% de desconto em Tailândia

A Caixa Econômica Federal está oferecendo imóveis em todo Pará com descontos que chegam até 90%. Em Tailândia, nordeste do Pará, são 12 imóveis com descontos que chegam a quase 58% do valor inicial.

Os interessados podem acessar o site da Caixa para compras que podem ser feitas de maneira on-line, por meio de leilão ou por licitação, dependendo do imóvel. Em todo território paraense são 287 imóveis disponíveis.

O valor é o elemento que mais chama atenção na lista. Um imóvel avaliado em R$ 291 mil, no bairro Aeroporto, em Tailândia, está sendo vendido on-line por R$ 125 mil. Já um imóvel de 55 metros quadrados em um residencial, avaliado em R$ 66.612 mil, mas com o desconto é vendido por R$ 37 mil.

O site também disponibiliza detalhes do imóvel, como área construída, número de quartos, banheiros, além de fotos do local.

Para saber as formas de pagamentos, acesse aqui!

Quais os municípios os imóveis estão disponíveis?

Além de Tailândia, é possível encontrar imóveis com desconto nas cidades de Belém, Santa Izabel do Pará, Aurora do Pará, São Miguel do Guamá, Itaituba, Canaã dos Carajás, Capanema, Marabá, Augusto Corrêa, Ipixuna do Pará, Tomé-Açú, Moju, Conceição do Araguaia, Capitão Poço, Altamira, Ananindeua, Bonito, Breu Branco, Curuçá, Garrafão do Norte, Jacundá, Mãe do Rio, Marituba, Paragominas, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, Ourilândia do Norte, Bragança, Breves, Tailândia, Dom Eliseu, Parauapebas, Capitão Poço, Abaetetuba, Redenção, Castanhal, Cametá, Ulianópolis e Santarém.

Fonte: Portal Tailândia com informações O Liberal