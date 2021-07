Caixa paga auxílio a 4,4 milhões e finaliza depósitos da 3ª parcela

A Caixa Econômica Federal conclui nesta quarta-feira (30) o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial com a liberação dos recursos aos beneficiários nascidos nos meses de novembro e dezembro.

Conforme o Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, são 2,19 milhões de aniversariantes de novembro, que receberão R$ 453,5 milhões, enquanto 2,22 milhões de trabalhadores com data de nascimento em dezembro terão um total transferido de R$ 458,8 milhões.

Na soma, portanto, 4,41 milhões de pessoas vão receber R$ 912,3 milhões nesta quarta-feira (30).

O saque em dinheiro para os grupos poderá ser realizado em 16 de julho para os que fazem aniversário em novembro e em 19 de julho para aqueles nascidos em dezembro.

Até a liberação do saque, a grana pode ser movimentada por meio da poupança digital da Caixa. Pelo sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e em estabelecimentos comerciais.

O valor médio pago neste ano pelo auxílio emergencial é de R$ 250, sendo que as mulheres chefes de família recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. Os valores devem ser mantidos para o pagamento adicional de mais três parcelas do benefício.

A expectativa do governo com a prorrogação do auxílio emergencial é ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a covid-19, além de preparar uma ampliação do programa Bolsa Família, com pagamentos no valor de até R$ 300.

Os beneficiários integram o ciclo 3 do programa emergencial, que teve o calendário antecipado pelo governo federal. Com isso, os saques já poderão ser realizados a partir de quinta-feira (1º) pelos nascidos em janeiro.

• Crédito em conta poupança:

18 de junho (sexta-feira) – nascidos e janeiro

19 de junho (sábado) – nascidos em fevereiro

20 de junho (domingo) – nascidos em março

22 de junho (terça-feira) – nascidos em abril

23 de junho (quarta-feira) – nascidos em maio

24 de junho (quinta-feira) – nascidos em junho

25 de junho (sexta-feira) – nascidos em julho

26 de junho (sábado) – nascidos em agosto

27 de junho (domingo) – nascidos em setembro

29 de junho (terça-feira) – nascidos em outubro

30 de junho (quarta-feira) – nascidos em novembro e dezembro

• Saque em dinheiro:

1º de julho (quinta-feira) – nascidos e janeiro

2 de julho (sexta-feira) – nascidos em fevereiro

5 de julho (segunda-feira) – nascidos em março

6 de julho (terça-feira) – nascidos em abril

8 de julho (quinta-feira) – nascidos em maio

9 de julho (sexta-feira) – nascidos em junho

12 de julho (segunda-feira) – nascidos em julho

13 de julho (terça-feira) – nascidos em agosto

14 de julho (quarta-feira) – nascidos em setembro

15 de julho (quinta-feira) – nascidos em outubro

16 de julho (sexta-feira) – nascidos em novembro

19 de julho (segunda-feira) – nascidos em dezembro

Também hoje, a Caixa paga a terceira parcela do auxílio emergencial (30) aos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 0. É o último grupo a receber o depósito neste mês.

