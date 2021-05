Caixa Tem vai passar a oferecer crédito após fim do pagamento do auxílio emergencial

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que o banco passará a oferecer linhas de crédito para usuários do aplicativo Caixa Tem, após o fim do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. A informação foi divulgada durante uma entrevista ao jornal “Correio Braziliense” e a TV Brasília.

Em outras ocasiões, Pedro Guimarães já havia adiantado que os valores dos empréstimos serão de R$ 100, R$ 200 e R$ 300, com liberação digital. Como os valores são baixos, ele avalia que os impactos positivos superarão possíveis calotes. De acordo com o presidente da Caixa, a ferramenta de microcrédito que será incluída no aplicativo Caixa Tem está em fase final de desenvolvimento.

A instituição financeira quer alcançar as pessoas de baixa renda, afetadas pela pandemia de Covid-19, e beneficiarias do auxílio emergencial, para que possam solicitar o crédito por meio do próprio aplicativo.

A ideia é que todo o processo de solicitação e recebimento do crédito seja realizado pelo app Caixa Tem, ou seja, sem a necessidade de comparecimento a uma agência da Caixa. Além da linha de microcrédito, também está sendo planejada a oferta de seguros e cartões.

Redução de filas nas agências

Durante a entrevista, Pedro Guimarães ressaltou que o Caixa Tem representa o primeiro vínculo bancário para muitos brasileiros que antes não tinham contas bancárias. Ele observou que uma das consequências da bancarização é a oferta do microcrédito.

Segundo o executivo, as linhas de crédito oferecidas pela Caixa são mais acessíveis do que as de outras instituições financeiras. A movimentação de recursos pelo aplicativo também ajuda o banco a reduzir as filas de atendimento da instituição nas agências.

“Quando estávamos fazendo pela primeira vez o cadastramento, 38 milhões de brasileiros não estavam em nenhum cadastro do governo federal e passaram a ser bancarizados exatamente por causa do auxílio. A partir do momento em que organizamos pela data de nascimento, foi possível saber as pessoas que teriam direito. As filas se reduziram muito e, com o passar dos meses, a utilização do Caixa Tem foi mais intensa. Essa utilização também permitiu que as filas se reduzissem ainda mais”, disse Guimarães em entrevista ao “Correio Braziliense” e à TV Brasília.

Hoje, o usuário do aplicativo Caixa Tem tem acesso a um cartão de débito virtual. E para incentivar a utilização da ferramenta pelos beneficiários de programas sociais, o banco lançou uma campanha que dará prêmios aos clientes do app.

Para movimentar os recursos do auxílio emergencial, por exemplo, o beneficiário pode fazer saque sem cartão; consultar saldo e extrato; realizar pagamentos com o cartão de débito virtual; fazer compras pagando na maquininha do estabelecimento comercial; fazer compras pela internet e realizar transações bancárias, inclusive através do Pix, meio de pagamento instantâneo do Banco Central (BC).

Próximo pagamento

No próximo dia 16, começa mais uma etapa de pagamento do auxílio emergencial, com o depósito da segunda parcela para os trabalhadores informais, desempregados e inscritos no Cadastro Único sem Bolsa Família. O benefício está sendo pago de acordo com o mês de nascimento do cadastrado.

“No dia 16 de maio, (o programa começa) para os nascidos em janeiro de novo e vai até o dia 16 de junho. Todos (contarão) com depósitos nas contas sociais digitais. Após algumas semanas, normalmente três semanas, o depósito na sua conta social digital tem a permissão para o saque nas lotéricas, nos ATMs (terminais de autoatendimento) ou nas agências da Caixa Econômica Federal”, esclareceu Pedro Guimarães.

Calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

Depósito Caixa Tem

Nascidos em janeiro: 16 de maio

16 de maio Nascidos em fevereiro: 19 de maio

19 de maio Nascidos em março: 23 de maio

23 de maio Nascidos em abril: 26 de maio

26 de maio Nascidos em maio: 28 de maio

28 de maio Nascidos em junho: 30 de maio

30 de maio Nascidos em julho: 2 de junho

2 de junho Nascidos em agosto: 6 de junho

6 de junho Nascidos em setembro: 9 de junho

9 de junho Nascidos em outubro: 11 de junho

11 de junho Nascidos em novembro: 13 de junho

13 de junho Nascidos em dezembro: 16 de junho

Saques em dinheiro

Nascidos em janeiro: 8 de junho

8 de junho Nascidos em fevereiro: 10 de junho

10 de junho Nascidos em março: 15 de junho

15 de junho Nascidos em abril: 17 de junho

17 de junho Nascidos em maio: 18 de junho

18 de junho Nascidos em junho: 22 de junho

22 de junho Nascidos em julho: 24 de junho

24 de junho Nascidos em agosto: 29 de junho

29 de junho Nascidos em setembro: 1º de julho

1º de julho Nascidos em outubro: 2 de julho

2 de julho Nascidos em novembro: 5 de julho

5 de julho Nascidos em dezembro: 8 de julho

Beneficiários do Bolsa Família