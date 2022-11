Caixa volta a oferecer empréstimo consignado do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal voltou a oferecer nesta segunda-feira (14) o empréstimo consignado do Auxílio Brasil . A modalidade ficou suspensa das 19h do dia 31 de outubro até as 7h desta segunda, por conta de “processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil , processo que envolve DATAPREV, CAIXA e Ministério da Cidadania”, segundo o banco público.

Não foi a primeira vez que a Caixa suspendeu a operação do empréstimo . Entre 21 e 24 de outubro, o banco alegou “manutenção programada nos ambientes tecnológicos” tanto da Caixa como da Dataprev para a suspensão.

Até agora, a Caixa não divulgou balanços sobre o número de beneficiários e o valor já contratado da modalidade, e disse que o fará “oportunamente”.

Como funciona o consignado do Auxílio Brasil

A modalidade tem juro de 3,45% ao mês, perto do limite de 3,5% estabelecido pelo Ministério da Cidadania. A prestação máxima é de 40% do valor do Auxílio Brasil, enquanto a parcela mínima é de R$ 15. A duração do empréstimo é de até 24 meses.

Segundo os dados do Banco Central , o juro está acima do que é cobrado, em média, nos vários tipos de consignado: para trabalhadores do setor privado (2,61%), para trabalhadores do setor público (1,70%), para aposentados e pensionistas do INSS (1,97%) e consignado pessoal total (1,85%).

Além da Caixa, outros 11 bancos oferecem o crédito consignado do Auxílio Brasil. Porém, entre os cinco maiores bancos que operam no Brasil, a Caixa é a única que adota. Especialistas veem a modalidade como eleitoreira – uma vez que foi criada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) às vésperas das eleições – e de alto risco para os mais vulneráveis, tendo grande potencial de aumentar o endividamento dos mais pobres.

