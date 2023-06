Caixaparah agitar associados com tradicional “Banho de Cheiro” neste domingo

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará – APCEF/PA promove amanhã, domingo, 25, a tradicional programação festiva denominada “Banho de Cheiro”, que já se tornou um grande acontecimento junto aos sócios que deverão comparecer em grande número na sede campestre da agremiação bancária, localizada na cidade de Ananindeua, zona metropolitana de Belém.



Para incrementar cada vez mais a programação que faz parte do período da quadra junina, os dirigentes do Caixaparah, à frente o presidente Alberto Henrique, contrataram duas bandas musicais para divertirem os associados com um repertório que abrange todos tipos de músicas, sobretudo, destinada a quadra junina. As bandas são “Fruto Sensual ” e “Fruta Quente” , além do cantor Jorginho Gomez e DVJ Marco Bittencourt animarão a programação festiva.



Outra grande atração reservada aos associados será apresentação da quadrilha “Mocidade Junina”, a grande revelação da quadra junina desta temporada.



Como acontece anualmente, haverá diversos camburões espalhados pelos arredores das piscinas para os associados tomarem banhos em homenagem ao “Dia de São João” que ocorre neste sábado, 24.



A diretoria, nas pessoas de Aurélio Câmara, Fernando Guerreiro e Carlos Sérgio, em razão da importância da programação, conclama contar com grande número de associados a se fazer presente no evento, e que outros serão realizados pelo departamento social do clube, inclusive, possivelmente, com uma grande atração do mundo sertanejo.

FUTEBOL

O Campeonato de Masters terá andamento hoje à tarde, com dois jogos valendo pela quinta rodada do primeiro turno. O primeiro previsto para 16h, terá as equipes Boca Júniors x Cascavel, enquanto o segundo ocorrerá às 17h50, entre os times do Chelsea x Red Bull.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar