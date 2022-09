Caixaparah celebra neste domingo o Círio de Nazaré com diretoria e associados

Como acontece anualmente, a diretoria da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará – Caixaparah-, por meio do Departamento Social , promove, neste domingo, 25, a tradicional celebração da Santa Missa relacionada ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A programação católica, considerada das mais importantes pelos associados dentro do clube, interrompida por dois anos em razão da pandemia que assolou o planeta, ocorrerá, no salão nobre “Azul” da sede campestre, a partir das 7h30.



O padre Valdinei de Lima Silva, Reitor do Seminário Monsenhor Edmundo Igreja, presidirá a celebração da Santa Missa, conforme, declaração do presidente do clube, Alberto Henrique, que, adotou todas diretrizes para receber os associados e familiares juntamente com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e demais integrantes da atual diretoria.

“Vamos viver depois de dois anos sem proporcionar esse grande momento dos mais belos e emocionante da nossa Santa Missa com os associados e convidados”, diz Alberto Henrique, muito emocionado.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar