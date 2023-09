Caixaparah conquista título brasileiro de Vôlei Dupla de Areia em Brasília

A dupla paraense Adilson Paulo e Gerson Monte Jr, vinculada à agremiação do Caixaparah, sagrou-se campeã do Campeonato de Vôley de Praia, categoria Masters (55 anos), após derrotar na decisão a dupla formada por Marcão (Brasília) e Marcelo Mota (Rio de Janeiro) pelo placar de 2 a 0, com parciais 21/15 e 22/16. Na decisão da categoria dos 50 Anos, os paraenses foram prejudicados pela coordenação da competição, que não deu tempo suficiente para a dupla paraense descansar após ter sido classificada nos jogos das semifinais, e logo voltou decidir o título com a dupla de Brasília, e a dupla paraense totalmente cansada perdeu a partida por 2 a 0.

Por outro lado, os campeões brasileiros de Vôlei de Praia, Gerson Monte e Adilson Paulo, foram impecáveis nesta categoria dos 55 anos, vencendo os confrontos, alguns até com certas facilidades em razão das superioridades técnicas e físicas sobre os adversários.

“Essa conquista de Vôlei de Praia de Duplas realizada em Brasília ficará na história dos paraenses que praticam essa modalidade em nosso Estado, pois, houve muitas dificuldades tanto dentro como fora para chegarmos ao grande objetivo que foi o título brasileiro, e a diretoria do Caixaparah, ressaltamos que não mediu esforços para participar desse brasileiro ou seja: recebemos total apoio da diretoria e vamos oferecer de coração a todos integrantes da diretoria essa conquista inesquecível”, disse Gerson Monte, abraçado com Adilson Paulo, companheiro da dupla.

A diretoria do Caixaparah, na pessoa de seu presidente, Alberto Henrique, deverá homenagear a dupla campeã, possivelmente, no próximo domingo, 17, pelo brilhante feito obtido pela dupla campeã brasileira de Vôlei de Praia, categoria Masters.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar