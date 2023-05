Caixaparah faz evento de lançamento dos campeonatos de Futebol

A Diretoria do Caixaparah, por meio do Departamento de Esportes, realiza a programação de lançamento dos Campeonatos de Futebol Internos, envolvendo as categorias de Masters e Sênior. O evento acontecerá no dia 19, a partir das 19 horas, sob o comando do presidente da instituição, Alberto Henrique, com assessoramento dos diretores Aurélio Câmara, Fernando Guerreiro, Carlos Sérgio, além do Executivo de Esportes, Roberto Vasconcelos e Euclides Coelho (Coordenador de Esportes).

A abertura da categoria Masters ocorrerá no dia 26/4, entre os times do Barcelona e Só Comprade, previsto o início de partida para 20 horas.

O certame de Senior começará no dia 28, com o confronto entre Manchester e Vasco da Gama, este, estreando no campeonato e promete surpreender os favoritos e haja vista fez excelentes contratações objetivando chegar ao titulo.

Os demais times disputantes são esses: categoria – Internacional, Só Comprade e Cascavel.

No Masters são 10 clubes este ano: Barcelona, Cascavel, Spartus, Red Bull, Shelsea, PSG, Boca Júniors, River Plate e Roma.

Por outro lado, no segundo semestre serão disputados mais dois campeonatos nas categorias Super Masters e Livre.

As premiações prometem aos campeões conforme declarações de Alberto Henrique com apoio de Carlos Sérgio estão em busca de patrocinadores para os quatros campeonatos.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar