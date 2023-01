Caixaparah inaugura duas quadras de ” Beach Tênnis” para a temporada 2023

A diretoria do Caixaparah, por meio do Departamento de Esportes, inaugurou duas quadras “Beach Tênnis” para os associados amantes desse nobre esporte e os dirigentes do clube bancário, à frente o presidente Alberto Henrique. Eles conseguiram, dentro das possibilidades financeiras da agremiação, atender os pedidos dos associados que praticam essa modalidade de alto nível. E para registrar as inaugurações ocorreu um torneio envolvendo somente os associados, que mostraram suas qualidades técnicas.

O evento contou com as presenças dos familiares dos atletas que os incentivaram durante o desenrolar das partidas.



“O clube, dentro de suas possibilidades financeiras, sempre atendeu os pedidos dos associados, tanto na parte de esportes como também nos setores sociais e culturais, e a prova maior está aí, a diretoria entregando duas quadras bonitas “Beach Tênnis” para mostrarem e adquirirem melhores performances nos treinamentos para levarem o Caixaparah às grandes conquistas das competições, pois, vamos proporcionar todo o apoio aos atletas”, disse Alberto Henrique, com respaldo do Fernando Guerreiro, Aurélio Câmara, Carlos Sérgio e Roberto Vasconcelos.



Por outro lado, após o encerramento dos campeonatos da temporada passada, o Departamento de Esportes deu a largada sobre a elaboração do calendário da temporada deste ano. Inclusive, segundo declarações do coordenador de esportes, Demétrius, o calendário será encerrado no final do mês de novembro, ou seja, quem não cumprir com regulamento não participará das competições. O calendário recebeu total apoio do predidente Alberto Henrique e Carlos Sérgio, diretor de esportes do Caixaparah.

Por Roberto Barbosa

Imagens: Nonato Batista