Calçadas do Museu de Belém são revitalizadas garantindo mais segurança para a população

As calçadas do entorno do Museu Emilio Goeldi estão sendo revitalizadas, são 3.875 metros quadrados de calçadas sendo completamente recomposto com pedras portuguesas e piso tátil, para garantir segurança e acessibilidade aos usuários do ponto turístico da capital Paraense.

A iniciativa é da prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A obra iniciou na última quinta-feira (7) e tem previsão para ser finalizada em 45 dias. O museu Emilio Goeldi é o primeiro parque zoobotânico do Brasil, a mais antiga instituição cientifica da Amazônia e o segundo museu de história natural brasileiro. Tornando-se assim um dos mais importantes pontos turísticos da cidade.

Foto: Ascom/Seurb