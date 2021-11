“Caldeirão de bruxa” é encontrado em floresta no Canadá

O cogumelo, que se parece muito com um caldeirão de bruxas, é redondo, com um buraco na parte superior

Um raro cogumelo de aparência estranha teve seu segundo registro documentado em New Brunswick, Canadá. O cogumelo, que se parece muito com um caldeirão de bruxas, é redondo, com um buraco na parte superior, preenchido com uma espécie de gel colorido, e só foi encontrado uma outra vez na província.https://e84dfd798e117b11f110e9e40d0b23b3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Alfredo Justo, um micólogo e especialista em cogumelos, do Museu New Brunswick, disse que este é um registro muito importante.

“É sempre emocionante encontrar uma espécie que não é comum”, disse Justo. “Especialmente neste caso, uma espécie como esta, eles têm uma aparência muito particular”.

Saiba mais no Socientífica.