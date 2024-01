Calendário de matrículas da Seduc para novos estudantes encerra no próximo domingo, 14

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) segue com a oferta das vagas prioritárias para novos estudantes das redes municipais e estadual, por meio da implementação de um sistema unificado de matrícula inédito no Pará, em parceria com os municípios paraenses. As matrículas iniciaram no último sábado (6) e seguem até o próximo domingo (14).

“Iniciamos o atendimento para novos estudantes com deficiência e até agora, já foram realizadas 568 matrículas de maneira online. Hoje estamos concluindo para estudantes do primeiro ao quinto ano e EJA Fundamental 1ª e 2ª etapas, e na quinta-feira, 11, daremos início às matrículas para o 6º e 9º ano e para o EJA Fundamental etapas 3ª e 4ª”, esclareceu o secretário de Educação, Rossieli Soares.

Ainda de acordo com o titular da pasta, “a família pode realizar a matrícula de forma 100% online pelo site ou se preferir, pode procurar uma escola estadual e lá serão auxiliados para fazerem a matrícula dentro do sistema”. “Todas as nossas 898 escolas estão habilitadas a auxiliar a todos os responsáveis que precisem de ajuda”, disse Rossieli.



O novo sistema integrado de matrículas do Pará oferta mais de 130 mil vagas com prioridade para as redes municipais. Os responsáveis podem realizar o cadastro e efetivar a matrícula neste site até o domingo (14). A entrega de documentação na escola deve ser realizada em até 72 horas, após a efetivação da matrícula no site.

“Não podemos deixar ninguém sem vaga, ninguém pode ficar fora da escola. Para esse ano, pegamos aquilo que já havia de construção ao longo dos anos no Pará, e estamos aprimorando. A matrícula online, por exemplo, é um processo que em 2024 estamos trazendo mais conforto e assertividade às famílias. Agora, pelo site, os pais, mães e responsáveis já conseguem descobrir se a vaga está disponível e garanti-la, de forma muito mais rápida, inclusive, pela primeira vez, em parceria com as redes municipais”, explicou o secretário.

Confira o calendário completo:

A partir de 06 de janeiro – Confirmação de Matrícula e entrega de documentação na escola em até 72 horas, após a efetivação da matrícula;

06 a 08 de janeiro – Matrícula para estudantes novos, exclusivamente estudantes PCD’s;

09 a 10 de janeiro – Matrícula para estudantes novos do Ensino Fundamental I – 9 anos e EJA Fundamental 1ª e 2ª Etapas;

11 e 12 de janeiro – Matrícula para estudantes novos do Ensino Fundamental II – 9 anos e EJA Fundamental 3ª e 4ª Etapas;

13 e 14 de janeiro – Matrícula para estudantes novos do Ensino Médio e EJA Médio 1ª e 2ª Etapas;

15 a 18 de janeiro – Matrícula para todos os que ainda não foram atendidos nos períodos disponibilizados, no Calendário, para qualquer situação de matrícula.

Ensino integral – Para o início do ano letivo de 2024, a Seduc aumentou em 100% o número de vagas em escolas de tempo integral. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas integrais na rede estadual de ensino.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Lelis/Ag Pará